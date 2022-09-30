Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in Bodrum'daki yeni evleri parmak ısırttı! Fahriye'nin karnı iyice büyümüş

Mutlu evliliklerini 2019 yılında dünyaya gelen evlatları Karan ile taçlandıran ikili şimdilerde ikinci bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor... Bir yandan ikinci bebek heyecanını yaşayan çift diğer bir yandan da asılsız iddialarla gündeme gelmişti geçtiğimiz günlerde. Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in yollarını ayırdığı iddiaları kısa sürede magazin basınında yer almış sonrasında da Burak Özçivit'ten açıklama gelmişti. Yaşananların ardından sosyal medya paylaşımları ile dikkat çekmeye devam eden Fahriye Evcen ile eşi Burak Özçivit, Bodrum'da görüntülendi. Ünlü çift, Bodrum'da satın aldıkları evin iç mekan dekorasyonu için görüşme yaptı. Fahriye Evcen'in belirginleşen karnı da dikkat çekti.