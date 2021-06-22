Fahriye Evcen suanadan paylaştı! Bu poz çok konuşulur… Kuruluş Osman'ın Bey'i Burak Özçivit ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Fahriye Evcen, Instagram sayfasında yaptığı son paylaşımla adından söz ettirdi. Sauna pozunu takipçilerinin beğenisine sunan Evcen, yine güzelliği ile baş döndürdü. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede beğeni rekoru kırdı. Siyah ip askılı elbisesi ile objektif karşısına geçen oyuncu, adeta sosyal medyayı salladı. İşte Fahriye Evcen'in o paylaşımı…