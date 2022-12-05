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Fahriye Evcen son haliyle sosyal medyayı salladı! Burak Özçivit paylaştı ortalık yıkıldı!

Fahriye Evcen son haliyle sosyal medyayı salladı! Burak Özçivit paylaştı ortalık yıkıldı!
05.12.2022 01:10 - Son Güncelleme: 05.12.2022 01:18

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Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, 2017 yılında görkemli bir düğünle meslektaşı Burak Özçivit ile dünyaevine girdi. 2019'da oğlu Karan Özçivit'i kucağına alarak ilk kez annelik heyecanı yaşayan Evcen'in geçen aylarda ikinci bebeğine hamile olduğu ortaya çıktı. Ünlü oyuncu Burak Özçivit, şimdilerde 7 aylık hamile olan eşi Fahriye Evcen'in son halini yayınladı. Evcen'in son haline beğeni yağarken art arda paylaşımlarda bulunan Burak Özçivit, son yayınladığı pozda ailecek bir ilki gerçekleştirdiklerini söyledi.

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