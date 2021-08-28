Ezgi Eyüpoğlu spor salonundan paylaştı!

Seda Sayan ve Sinan Engin'in oğulları Oğulcan Engin ile aşklarını geçen haftalarda sonlandıran Ezgi Eyüpoğlu, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Çağlar Ertuğrul, Mesut Akusta, Deniz Baysal'ın rol aldığı Teşkilat dizisinin çekimleri için kamera karşısına geçen ünlü oyuncu, bu süreçte sporunu aksatmadı. Formunu korumak adına düzenli spor yapan Eyüboğlu, o anlara ait bir karesini sosyal medya hesabında paylaştı. Fit hali ile dikkat çeken oyuncu, bir kez daha kendine hayran bıraktı. İşte Ezgi Eyüpoğlu'nun o paylaşımı....