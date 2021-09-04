Ezgi Eyüboğlu peş peşe paylaştı! Hayranları mest oldu… Seda Sayan ve Sinan Engin'in oğulları Oğulcan Engin ile yaşadığı aşkla bir dönem magazin gündeminden düşmeyen Ezgi Eyüboğlu, geçen ay ilişkisini sonlandırmıştı. Özel hayatının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettiren Teşkilat dizisinin Ceren'i Ezgi Eyüboğlu, Instagram sayfasında yayınladığı son pozlarla yine çok konuşuldu. Siyah süper mini şortu ve göbek açık üstüyle objektif karşısına geçen oyuncu, sokakta verdiği pozları 'Eylül' notuyla yayınladı. Sokakları podyuma çeviren Eyüboğlu'nun paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni aldı. İşte Ezgi Eyüboğlu'nun sosyal medyaya damga vuran o pozları...