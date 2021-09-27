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Ezgi Avcı’nın sosyal medya hamlesinin ardından kötü haber geldi! Nemanja Drusiric ile evliliği beş dakikada bitti

Ezgi Avcı’nın sosyal medya hamlesinin ardından kötü haber geldi! Nemanja Drusiric ile evliliği beş dakikada bitti
27.09.2021 15:14
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Ezgi Avcı ile Nemanja Drusiric'in evliliği beş dakikada bitti! Miss Turkey 2013 üçüncüsü Ezgi Avcı, katıldığı Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyurmuştu. Ezgi Avcı, geçen yıl ise Karadağlı basketbolcu Nemanja Drusiric'le nikah masasına oturarak adından uzun süre söz ettirmişti. Avcı, daha sonra ise sosyal medyadan eşi ile olan tüm paylaşımları kaldırarak kafa karıştırmıştı. Ünlü çiftten kötü haber geldi. Ezgi Avcı ile Nemanja Drusiric için bir yıllık evliliği dakikalar içinde bitti. Ezgi Avcı'nın alacağı nafaka miktarı ise dikkat çekti. İşte detaylar...


Ezgi Avcı’nın sosyal medya hamlesinin ardından kötü haber geldi! Nemanja Drusiric ile evliliği beş dakikada bitti

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