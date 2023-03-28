Evlilik yolunda gelen ayrılık! Ahmet Kural ve Çağla Gizem Çelik 4 yıllık ilişkilerini noktaladı

Yakışıklı oyuncu Ahmet Kural, 4 yıldır avukat Çağla Gizem Şahin ile aşk yaşıyordu. Sosyal medya hesaplarından sık sık romantik pozlarını yayınlayan ve evlilik kararı alan Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin cephesinden üzücü bir haber geldi.







DOSTÇA BİTTİ

Instagram hesabından sevgilisi Çağla Gizem Şahin ile ortak yaptıkları bir açıklamayı yayınlayan Ahmet Kural, "4 yıldır sevgiyle süren ilişkimizi dostça ve saygıyla bitirme kararı aldık. Ortak aldığımız bu karara anlayışla karşılayacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.



ROMANTİK PAYLAŞIM

Çağla Gizem Şahin ise aynı dakikalarda Instagram hesabından ortak açıklamayı paylaşmak yerine Ahmet Kural'ın elini tutarak çektirdiği romantik bir pozu paylaşmayı tercih etti. Kural'a veda eden Çağla Gizem Şahin, paylaşımına "Her şey gönlünce olsun" notunu ekledi.