Türk Sineması'nda "Düğün Dernek" serisiyle gişe rekorları kıran başarılı oyuncu Ahmet Kural, evlilik için geri sayıma başladı. Snob Magazin'in haberine göre yakışıklı oyuncu yaklaşık 3 yıldır birlikte olduğu avukat sevgilisi Çağla Gizem Çelik'le evlilik kararı aldı. Rol aldığı dizi için Kıbrıs'ta ev tutan Kural'ın geçtiğimiz günlerde ağır misafirleri vardı. Çağla Gizem Çelik ve ailesi, Kural'ın evine gitti. Aile büyüklerinden de onay alan Kural ve Çelik'in nisan ayında Kıbrıs'ta nikah kıyacağı iddia edildi. Haziran ayında İstanbul'da görkemli bir düğün yapmayı planlayan çiftin düğün sonrasında Zekeriyaköy'de oturmayı planladığı öğrenildi.