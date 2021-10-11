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“Evlenelim” baskısı ayrılık getirdi! Dilay Korkmaz ile Faruk Sabancı ayrıldı!

“Evlenelim” baskısı ayrılık getirdi! Dilay Korkmaz ile Faruk Sabancı ayrıldı!
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Sunucu Dilay Korkmaz’ın sosyeteye girme hayali suya düştü. Faruk Sabancı, kendisine “evlenelim” baskısı yapan sevgilisi Dilay Korkmaz’dan ayrılma kararı aldı.

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Güzel model ve spiker Dilay Korkmaz'la, DJ aşkı Faruk Sabancı'nın aşkı sürpriz bir şekilde bitti. 2010 yılında Miss Turkey isimli yarışmaya katılan ve dördüncü olan Dilay Korkmaz, Faruk Sabancı aşkı sayesinde sosyeteye girmeye başlamıştı. Aşkıyla evlenip Sabancı soyadını almak isteyen Korkmaz'ın bu hayali suya düştü.

Güzel sunucunun "Evlenelim" baskılarından sıkılan Sabancı, ilişkiyi bitirme kararı aldı. İkili, önceki gün sosyal medyadaki fotoğraflarını silip birbirini takipten çıktı. İlişkinin bitmesinde Korkmaz'ın evlilik baskısının yanı sıra sosyal medyada yaptığı paylaşımlarının da etkisinin olduğu öğrenildi. Daha önce sevgilisinin kendisine hediye ettiği 140 bin TL'lik Hermes çantasını gözlere sokan Dilay Korkmaz, sosyal medyada "Görgüsüzlükle" suçlanmıştı.

Dilay Korkmaz'ın sosyal medyadaki paylaşımları sevgilisi Faruk Sabancı'yı rahatsız etti.

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