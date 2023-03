Etiler'deki ünlü bir AVM'nin karşısında ofisi olan sanatçıdan bölgede oturan kadınlar rahatsız. Bunun nedeni ise Şahin'in yoldan geçen kadınlara karşı flörtöz tavırlar sergilemesi. Sabah'ın haberine göre ismini vermek istemeyen iki kadın şu açıklamayı yaptı:"Selami Şahin her gün bize ya da yoldan geçen herhangi bir kadına elini uzatıp tanışıyor. Ama elinizi bir türlü bırakmıyor. Ofisine kahve içmeye davet ediyor, garip tekliflerde bulunuyor. Bu durumdan bıktık usandık, rahatsızız!"74 yaşındaki Şahin'in neden böyle davrandığı merak konusu oldu. Selami Şahin'in eşi Didem Şahin'in konuyla ilgili ne tepki vereceği de merak ediliyor.