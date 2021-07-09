Haberler Video Magazin Videoları ‘Estetik yaptıranlar çıldıracak!’ Sunucu Zuhal Topal paylaştığı video ile fena dalga geçti

‘Estetik yaptıranlar çıldıracak!’ Sunucu Zuhal Topal paylaştığı video ile fena dalga geçti

‘Estetik yaptıranlar çıldıracak!’ Sunucu Zuhal Topal paylaştığı video ile fena dalga geçti
09.07.2021 20:41
Ana Sayfa 04:35
Başkan Erdoğan, gençlerle...
Ana Sayfa 50:41
Başkan Erdoğan'dan...
Ana Sayfa 07:30
Başkan Erdoğan HDP’ye sert...
Ana Sayfa 01:56
Demet - Seda arasında sular...
Ana Sayfa 01:00
İSKİ'nin ihmali cana mal...
Ana Sayfa 01:52
CHP'li başkanın adamları...
Ana Sayfa 01:52
28 Şubat davasında karar!
Ana Sayfa 00:24
Hadise'den annesi için kesenin...
Ana Sayfa 01:49
Anneanne cinnetinde dehşet!...
Ana Sayfa 01:03
Lerzan Mutlu'dan bikinili...
Ana Sayfa 00:32
Kartal Yenilenebilir Enerji...
Ana Sayfa 01:03
Açelya Topaloğlu annesinin...

‘Estetik yaptıranlar çıldıracak!’ Sunucu Zuhal Topal paylaştığı video ile fena dalga geçti! Sunucu Zuhal Topal, Instagram hesabında yayınladığı video ile dikkat çekti. Instagram’ın hikaye kısmında paylaşımda bulunan Topal, botoks ve dolgu yaptıranlara esprili bir göndermede bulundu. Yüzüne uyguladığı filtre ile estetikli isimleri ti’ye alan Topal’ın paylaşımı, kısa süre içinde çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görerek gündem oldu. İşte Zuhal Topal’ın sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı…


Magazin Videoları