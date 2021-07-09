‘Estetik yaptıranlar çıldıracak!’ Sunucu Zuhal Topal paylaştığı video ile fena dalga geçti! Sunucu Zuhal Topal, Instagram hesabında yayınladığı video ile dikkat çekti. Instagram’ın hikaye kısmında paylaşımda bulunan Topal, botoks ve dolgu yaptıranlara esprili bir göndermede bulundu. Yüzüne uyguladığı filtre ile estetikli isimleri ti’ye alan Topal’ın paylaşımı, kısa süre içinde çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görerek gündem oldu. İşte Zuhal Topal’ın sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı…