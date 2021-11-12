Esra Erol’un ‘Tbt’ notuyla paylaşımına beğeni yağdı…

Atv ekranlarının sevilen başarılı sunucusu Esra Erol, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla ilgi odağı oldu. Hafta içi her gün milyonları ekran başına kilitleyen Erol, bu kez sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. 'Tbt' notuyla karnı burnunda pozlarını takipçilerinin beğenisine sunana Erol'un paylaşımı, kısa sürede gündem sosyal medyaya damga vurdu. Ali Özbir ile mutlu bir evlilik sürdüren güzel sunucunun çocukları İdris Ali ve Ömer ise merak konusu oldu. İşte Esra Erol'un dikkat çeken o pozları...