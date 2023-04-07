RAMAZAN İMSAKİYE
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Esra Erol’un “Pamuk kafa” dediği babasına bakın! Baba evinden paylaştı!

Esra Erol’un “Pamuk kafa” dediği babasına bakın! Baba evinden paylaştı!
07.04.2023 23:39

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ATV ekranlarının sevilen sunucusu Esra Erol, başarılı kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündem oldu. Ali Özbir ile mutlu bir evlilik sürdüren 40 yaşındaki Esra Erol, sosyal medyada yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına yenisini ekledi. Ailesiyle baba evinde iftar yapan Erol, yemek sonrası iş bölümünü paylaştı. Sofrayı topladığını dile getiren sunucunun "Bulaşık Bihter Erol'a kaldı..." sözleri dikkat çekti. Erol'un bir paylaşımında "Pamuk kafa" dediği babasıyla benzerliği ise dikkat çekti.

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