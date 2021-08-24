Esra Erol'un görümcesi Şafak Özbir hastane odasından paylaştı yürek sızlattı! Mesut Akusta'nın sağlık durumu...

Esra Erol'un görümcesi Şafak Özbir Akusta'nın eşi olan başarılı oyuncu Mesut Akusta evinde beyin kanaması geçirmesi sonucu hastaneye kaldırılmıştı. Ameliyata alınan yaklaşık 3 saat süren operasyonun ardından yoğun bakım odasında tedavisine devam edilen Mesut Akusta'nın sağlık durumu sevenleri tarafından merak ediliyor. Esra Erol'un eşi Ali Özbir'in kardeşi olan Şafak Özbir Akusta, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Hastane odasından fotoğraf paylaşan Mesut Akusta'nın eşi Şafak Özbir Akusta yazdığı notla yürek sızlattı.