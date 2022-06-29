Esra Erol’un evinde yıldızlar geçidi! ‘’Çocuklarıma hem anlattım hem izlettim’’

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programının sevilen sunucusu Esra Erol, başarılı kariyerinin yanı sıra örnek aile hayatıyla da sık sık gündem olmuştu. Sosyal medyayı aktif kullanan Erol, burada ailesine dair paylaşımlar yaparak binlerce beğeni almıştı. Güzel sunucu o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Esra Erol, oğullarıyla evde geçirdiği anlara ait görüntüleri "Hem anlattım hem izlettim" notuyla paylaştı. Ünlü sunucunun paylaşımındaki Kemal Sunal, Tarık Akan, Cüneyt Arkın, Münir Özkul ve Adile Naşit detayı ise dikkat çekti. İşte çocukluğuna dönen Esra Erol'un o paylaşımı...