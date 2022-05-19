Esra Erol'un biricik babası sahneye çıktı! Maalie en önden izledi

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programıyla ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatan, kayıpları bulup ailelerine kavuşturan Esra Erol, milyonların kalbine taht kurdu. Kariyerinin yanı sıra güzelliği ve Ali Özbir ile yürüttüğü mutlu evlilikle de büyük beğeni toplayan Erol, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından sık sık söz ettirdi. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü sunucu, son paylaşımıyla yine tüm dikkatleri üzerine topladı. Sahneye çıkan babasını en ailesiyle birlikte en önde izleyen Erol, o anları “Yakışıklımın konserine geldik” notuyla yayınladı.