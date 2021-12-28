Esra Erol’u hiç böyle görmediniz! Yeni yıl pozunu yayınlayan Esra ev haliyle kendine hayran bıraktı! Sosyal medya sallandı

Esra Erol'u hiç böyle görmediniz! Atv ekranlarının sevilen sunucusu Esra Erol, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Yılbaşı ağacının yanında poz veren güzel sunucu, ev haliyle kendine hayran bıraktı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı. Takipçileri tarafından iltifat yağmuruna tutulan Erol için "Gülüşünüz ne kadar güzel", "Gözlerim kamaştı", "Muhteşemsin" yorumları yapıldı. İşte Esra Erol'un sosyal medyayı sallayan o pozu...