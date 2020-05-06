Esra Erol'dan koronavirüs açıklaması! Canlı yayına çıkan konuğu 'koronavirüs oldum' demişti...

06.05.2020 17:31

Atv ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Esra Erol'da programının başarılı sunucusu Esra Erol, canlı yayınında yaşadığı koronavirüs şokuna dair hissettiklerini anlattı. KOAH hastası olup koronavirüs geçiren ve yayına gelen konukla ilgili Erol açıklama yaptı. Konuğunun koronavirüs geçirdim demesi ile yüzünün aldığı ifadeye çok güldüğünü belirten Esra Erol, olayın iç yüzünü anlattı.

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. İlkay Buharalı ve Ali Eyüboğlu'nun ilk Youtube canlı yayın magazin programı Magazin Noteri'ne Esra Erol konuk oldu. Esra Erol, canlı yayında yaşanan koronavirüs olayını anlattı.

"DENETİM MEKANİZMASI OLUŞMUŞ DURUMDA!"

Esra Erol, öncelikle yayınladığı program hakkında, "Benim yayına tek başıma aldığım kararla devam etmiyorum. Bu kanalın aldığı karar... Biz bu yayınları sürdürürken bazı bilgiler doğrultusunda yayına devam ediyoruz. Bu şartlar altında denetim mekanizması oluşmuş durumda..." dedi. Daha sonra yaşadığı o anı anlattı.

ESRA EROL'UN KORONAVİRÜS AÇIKLAMASI

Esra Erol, canlı yayına çıkan ve 'koronavirüs oldum' diyen konuğunu böyle anlattı: Bu hanımefendi İstanbul konuklarındandı; ateşi ölçüldü. Yayın öncesi sorulan sorulara "hayır koronavirüslü tandığım yok" diyor. Yayına çıktığında ben sadece koronayımı duydum. Ben zaten onun şokunu yaşıyorum, o kadar şey oldu; geldi güvenlikten geçti; Allah'ım yayılmış mıdır? Kaç kişiye bulaşmıştır? Bunu düşünüyorum. Yayının en önündeki insan olduğum için tüm duyguları aynı anda yaşıyorum. Tabii sonra iyileştim dedi ama kimse orayı duymadı. Süreç bu şekilde gelişti. Sonra test ne zaman yapılmış filan öğrendik ve bir oh çektik. Şunu biliyorum sadece hepimiz bir gün korona olacağız ve hafif semptomlarla geçirip atlatacağız.

"O ANKİ BAKIŞIMA ÇOK GÜLDÜM"

Ben çıkan haberleri çok şahsıma almadım. Sosyal medyadaki yorumlara her insan maruz kalabilir. Kendi görüntülerime, o anki bakışıma çok güldüm. Böyle bir olay yaşadım yani...

ESRA EROL SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

Erol programının ise Haziran'ın 3. haftasında sezon finali yapacağını açıkladı. Erol Müge Anlı'nın programı için ise bilgisinin olmadığı söyledi.