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Esra Erol’dan aşk dolu paylaşım! ‘’ Seninle bir ömür nice yıllara. İyi ki doğdun sevgilim’’

Esra Erol’dan aşk dolu paylaşım! ‘’ Seninle bir ömür nice yıllara. İyi ki doğdun sevgilim’’
02.07.2021 19:41
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atv ekranlarının başarılı sunucusu Esra Erol, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Ünlü sunucu, Instagram hesabında mutlu bir evlilik sürdürdüğü eşi Ali Özbir'in yeni yaşına özel bir paylaşımda bulundu. Aile fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sunan Erol, paylaşımının altına düştüğü romantik notla ise "Maşallah" dedirtti. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım kısa süre içinde gündem oldu. İşte Esra Erol'un romantik paylaşımı…


2010 yılında Ali Özbir ile nikah masasına oturan Esra Erol, bu evlilikten İdris Ali ve Ömer Erol adından iki erkek çocuk dünyaya getirdi.

Ali Özbir ile mutlu bir evlilik sürdüren başarılı sunucu, sosyal medya hesabında eşinin doğum gününe özel yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Aile fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sunan Erol, paylaşımının altına "Bilirim ki sen varsın. Bilirsin ki ben varım. Seninle bir ömür nice yıllara. İyi ki doğdun sevgilim" notunu ekledi.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu.

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