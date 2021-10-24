Esra Erol’dan aile paylaşımı!

Esra Erol 'Cümbür cemaat' dedi maaile paylaştı! Atv ekranlarının başarılı sunucusu Esra Erol, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla ilgi odağı oldu. Annesi Necla Kaymakçı Erol, kardeşleri Eda Erol ile Bihter Erol ve çocukları İdris Ali ile Ömer'le objektif karşısına geçen Esra Erol, ailesiyle verdiği pozu 'Cümbür cemaat' notuyla sosyal medya hesabında yayınladı. Ünlü sunucunun paylaşımı kısa sürede sosyal medyaya damga vururken kameralardan uzak bir hayat sürdüren kız kardeşi Bihter Erol'u gören gözlerine inanamadı. Esra Erol'a benzerliğiyle dikkat çeken Bihter Erol için "İkizi gibi", "Ablasının birebir kopyası" yorumları yapıldı. İşte Esra Erol ve ailesi...