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Esra Erol’da programına damga vuran Cemile’nin hareketleri sosyal medyada viral oldu! Tüm Türkiye Cemile Hanım’ın isyanını konuştu

Esra Erol’da programına damga vuran Cemile’nin hareketleri sosyal medyada viral oldu! Tüm Türkiye Cemile Hanım’ın isyanını konuştu
21.09.2022 23:16

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ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programına Kütahya’dan başvuran Cemile Karaca, “Eşim ve ailesi beni sokağa attı” diyerek Esra Erol ve ekibinden yardım istedi. İki çocuk annesi Cemile Hanım, eşinin kendisine ile çocuklarına sahip çıkmadığını belirterek şiddet gördüğünü itiraf etti. “Kocam her kavgada çöp poşeti gibi beni annemin kapısına bırakıyor” Cemile Hanım, bugünkü canlı yayında kayınvalidesi ile yüzleşti. Kavgacı ve takıntılı bir insan olduğunu dile getiren Cemile Hanım, kayınvalidesini karşısında görünce sinirlerine hakim olamadı. Canlı yayında ortalığı yıkan Cemile Hanım’ın o anları ise sosyal medyaya damga vurdu.

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