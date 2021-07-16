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Esra Erol tatil pozunu paylaştı kardeşinden yorum gecikmedi! Sosyal medyayı sallayan Esra Erol gözleri kamaştırdı

Esra Erol tatil pozunu paylaştı kardeşinden yorum gecikmedi! Sosyal medyayı sallayan Esra Erol gözleri kamaştırdı
16.07.2021 16:45
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Esra Erol tatil pozunu paylaştı kardeşinden yorum gecikmedi! Sosyal medyayı sallayan Esra Erol adeta gözleri kamaştırdı. Atv ekranlarının sevilen sunucusu Esra Erol, sezonun yorgunluğunu ailesi ile çıktığı tatilde atıyor. Paylaşımları ile dikkat çeken Erol, son fotoğrafı ile gündeme bomba gibi düştü. Oyuncu Hatice Şendil'in objektifinden paylaştığı pozu ile adından söz ettiren 39 yaşındaki iki çocuk annesi Esra Erol'a kardeşinden yorum gecikmedi. İstanbul Eyüp'de dünyaya gelen Esra Erol, aslen Sinop Ayancıklı bir ailenin 4 kız çocuğunun ortancası...


Esra Erol tatil pozunu paylaştı kardeşinden yorum gecikmedi! Sosyal medyayı sallayan Esra Erol güzelliğiyle gözleri kamaştırdı. Atv ekranlarında sunduğu Esra Erol'da programının sezon finaline girmesi ile ailesi ile birlikte tatile çıkan Erol, geçiğimiz günlerde mayolu paylaşımıyla dikkat çekmişti.

Bu pozunu, "Tatil moduna girmişimdir" notuyla takipçilerinin beğenisine sunan Esra Erol'dan yeni paylaşım geldi.

Oyuncu Hatice Şendil'in objektifinden çıkan bu poz ile sevenlerine tatilden 'merhaba' diyen Esra Erol, yorum ve beğeni yağmuruna tutulurken, kardeşi Eda Erol da 'Güzel ablam' demeden geçmedi.

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