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Esra Erol kamera arkasını ilk kez paylaştı! “O anlarda her şey var” Hem kendisi güldü hem takipçilerini gülümsetti

Esra Erol kamera arkasını ilk kez paylaştı! “O anlarda her şey var” Hem kendisi güldü hem takipçilerini gülümsetti
17.05.2023 20:34

OTOMATİK OYNAT

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ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programının başarılı ve güzel sunucusu Esra Erol, kariyeri kadar özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi. 2 oğlunun babası Ali Özbir ile mutlu bir evlilik sürdüren Erol, şimdi ise sosyal medya hesabında yayınladığı son görüntülerle gündem oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan sunucu, programdaki kamera arkası görüntülerini ilk kez yayınladı. "O anlarda her şey var" diyen Esra Erol, hem kendisi güldü hem seyircilerini gülümsetti. İşte Esra Erol'un o paylaşımı...

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