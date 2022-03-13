Esra Erol eşi Ali Özbir ve oğulları ile kar savaşında! Stili ile hayran bırakan Esra Erol'a eşinden gelen bomba yorum

Esra Erol eşi Ali Özbir ve oğulları ile kar savaşında! Stili ile hayran bırakan Esra Erol'a eşinden gelen yorum dikkat çekti. Atv ekranlarının sevilen ismi olan başarılı sunucu Esra Erol sile hayatıyla da takdir edilen isimler arasında. Sosyal medya paylaşımları ile zaman zaman adından söz ettiren Esra Erol Instagram'dan ailesi ile birlikte kar savaşı yaptığı anların fotoğrafını ve videosunu paylaştı. Kısa sürede yorum yağmuruna tutulan Esra'yı eşi Ali Özbir de yorumsuz bırakmadı. İşte o anlar...