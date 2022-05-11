Esra Dermancıoğlu kulisten paylaştı! Ayna karşısındaki öpücüklü pozu sosyal medyayı salladı

Enerjisi ve iddialı pozlarıyla dikkat çeken ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu, çok konuşulan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Karavanda çektiği görüntüleri Instagram'da yayınlayan Dermancıoğlu'nun ayna karşısında önce öpücük atarak sonra bacağını kaldırarak verdiği poz sosyal medyayı ikiye böldü. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım kısa sürede gündem oldu. Dermancıoğlu'nun bir takipçisi "Bacım o pozu vereceksin diye oran buran açılıyor, azıcık edep olsa iyidir" yorumunda bulunurken başka bir takipçisi "Bayılıyorum sana" dedi. İşte Esra Dermancıoğlu'nun o paylaşımı...