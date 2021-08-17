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Esra Ceyhan’ın son halini görenler inanamadı

Esra Ceyhan’ın son halini görenler inanamadı
17.08.2021 18:34
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Esra Ceyhan'la A'dan Z'ye isimli programı ile Atv ekranlarında uzun soluklu yayın hayatı yaşayan ve her daim zirvede kalan başarılı sunucu Esra Ceyhan sonrasında ekranlardan elini eteğini çekti. 52 yaşındaki Esra Ceyhan, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında. Uzun zamandır ekranlardan uzak kalan sunucu Esra Ceyhan, kızı Ayşe Ceyhan ile sakin bir hayat sürdürüyor. Aldığı kiloların da etkisiyle değişen Esra Ceyhan'ın son halini görenler çok şaşırıyor. İşte sosyal medyada çok konuşulan Esra Ceyhan'ın son hali ve ünlülerin yıllar içerisindeki değişimi....


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