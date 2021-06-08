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Eşkıya'nın İlyas'ının eşi güzelliğiyle hayran bıraktı!

Eşkıya'nın İlyas'ının eşi güzelliğiyle hayran bıraktı!
08.06.2021 13:09
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Eşkıya'nın İlyas'ı Ozan Akbaba'nın eşi güzelliğiyle hayran bırakıyor. İlk olarak 2015 yılında izleyici karşısına çıkan, o gün bugündür zirveden inmeyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekran klasiklerinden biri haline geldi. Kadrosunda Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer gibi isimleri bulunduran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümleriyle ekran başına kilitliyor. Dizinin en çok sevilen isimlerinden biri Ozan Akbaba. Edho'nun İlyas'ı Ozan Akbaba hem oyunculuğu hem de özel hayatı ile takdir topluyor. Oğlunu ve eşini sosyal medya hesabından paylaşan Ozan Akbaba'nın eşinin güzelliği herkesi büyülüyor.


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