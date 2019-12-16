Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Sevda'sı Naz Elmas evlendi! İşte Naz Elmas'ın eşi... 16.12.2019 12:13

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncu kadrosunda kısa bir süre yer alan Naz Elmas, geçtiğimiz hafta diziye veda etti. 36 yaşındaki Naz Elmas bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Erol Özmandıracı ile önceki akşam Esma Sultan Yalısı'nda dünyaevine girdi. Ünlü oyuncunun heyecanlı halleri dikkatlerden kaçmadı. Naz Elmas kiminle evlendi? Erol Özmandıracı kimdir? İşte Eşkıya Dünyaa Hükümdar Olmaz'ın Sevda'sı Naz Elmas'ın düğününden kareler!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan ayrılan Naz Elmas, önceki akşam Sarıyer'deki Esma Sultan Yalısı'nda sevgilisi Erol Özmandıracı ile evlendi.

NAZ ELMAS'IN EVLENDİĞİ EROL ÖZMANDIRACI KİMDİR?

Erol Özmandıracı, 10 Aralık 1967 İstanbul doğumludur. İlköğretimini Şişli Terakki Lisesi'nde 1974-1980 yılları arasında tamamlayan Özmandıracı, Orta ve Lise öğrenimini İngiltere'de Carmel College'de tamamladı. ABD'de Syracuse Üniversitesi'nde ekonomi tahsili yaptı.1994'e kadar Nissho Iwai Corp. Japan Trade Co. firmasında Kimya ve Metal Dep. Satış Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü.1994'te Eralteks İthalat ve Dış Ticaret şirketi kurucu ortağıdır. 2013 yılından bu yana Kurucu Partner olduğu Kendo Gayrimenkul Şirketinde Y.K. Üyeliğini yapmaktadır. 2000 yılından beri Bay Gıda Şirketinde Kurucu Partner ve Y.K. Üyeliğini sürdürmektedir. Halen, 1997 yılında ortağı olduğu Bay İnşaat'ta Y.K Üyesi'dir. GSYİAD ve GYODER'e de üye olan Erol Özmandıracı, bir erkek bir de kız çocuk babasıdır.

550 kişinin katıldığı düğün törende nikahı Sarıyer belediye başkanı Şükrü Genç kıydı. Çiftin şahitliğini ise Bedrettin Dalan, Abdurrahim Albayrak, Ahmet Güneştekin ve Ömer Cansever yaptı.

Spor, sanat ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerinin katıldığı düğün töreninde Naz Elmas Vakko gelinlik, Erol Özmandıracı ise Ferruh Karakaşlı imzalı damatlık giydi.

"İLK GÖRDÜĞÜMDE EVLENECEĞİM İNSAN OLDUĞUNU ANLAMIŞTIM"

Düğün sonrası röportaj veren çiftten Naz Elmas, "Çok heyecanlı ve çok mutluyuz film gibi bir kare vardı. Bizim bir araya gelme sebebimiz Cimbom'luluğumuz. Erol'u ilk gördüğümde evleneceğim insan olduğunu anlamıştım" dedi. Galatasaray Yönetim Kurulu üyelerinden olan Erol Özmandıracı ise "Onu ilk gördüğümde evleneceğimiz anlamıştım. Naz'ın ailede sıkı Galatasaray taraftarı" şeklinde konuştu. Çift, balayı için Maldivler'e gidecek.