'Eski manken sanıyorduk oyuncu çıktı’ | 'Felç geçirdim' diyen Tuğba Özay, bakın nerenin açılışında çıktı!

Manavgat'ın Yeniköy mahallesinde başlayan ve 4 bölgeye sıçrayan yangının ardından sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Tuğba Özay, gözyaşları içinde çiftliğinin zarar gördüğünü belirtmişti. Yardım çağrısında bulunan Özay, daha sonra ise hastaneye kaldırıldığını ve felç geçirdiğini açıklamıştı. Sosyal medya hesabında art arda paylaşımlar yapan Özay, son hamlesiyle herkesi şaşkına çevirdi. Yangın sonrası sinir krizi geçirerek gündeme gelen ve 'Kollarım ve ayaklarım tutmuyor, felç geçirdim' diyen eski manken, Şirinevler'de bulunan bir kuyumcunun açılışına katıldı. Tuğba Özay'ın açılıştan görüntülerinin sosyal medyaya düşmesi üzerine ise ünlü isme tepkiler çığ gibi büyüdü.