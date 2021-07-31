Haberler Magazin Videoları 'Eski manken sanıyorduk oyuncu çıktı’ | 'Felç geçirdim' diyen Tuğba Özay, bakın nerenin açılışında çıktı!

'Eski manken sanıyorduk oyuncu çıktı’ | 'Felç geçirdim' diyen Tuğba Özay, bakın nerenin açılışında çıktı!

'Eski manken sanıyorduk oyuncu çıktı’ | 'Felç geçirdim' diyen Tuğba Özay, bakın nerenin açılışında çıktı!
31.07.2021 19:02
Ana Sayfa 01:19
Beşiktaş - Kayserispor maçı...
Ana Sayfa 00:25
Başkan Erdoğan Manavgat’ta...
Ana Sayfa 00:40
Uşak'ta korkutan yangın!...
Ana Sayfa 14:26
Vergi borçları, SGK primleri,...
Ana Sayfa 01:17
Katliamın görüntüsü ortaya...
Ana Sayfa 00:16
Konya'daki katliam kamerada
Ana Sayfa 04:51
Beşiktaş, Alex Teixeira ile...
Ana Sayfa 00:29
Hakan Ural bakın aslen nereli...
Ana Sayfa 00:29
Baş Belası 7. bölüm 2....
Ana Sayfa 02:17
Yangında ölen Şahin Akdemir'in...
Ana Sayfa 00:49
Selzedelerin borç ödeme...
Ana Sayfa 01:03
Zafer Ergin’in eşi bakın kim...

Manavgat'ın Yeniköy mahallesinde başlayan ve 4 bölgeye sıçrayan yangının ardından sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Tuğba Özay, gözyaşları içinde çiftliğinin zarar gördüğünü belirtmişti. Yardım çağrısında bulunan Özay, daha sonra ise hastaneye kaldırıldığını ve felç geçirdiğini açıklamıştı. Sosyal medya hesabında art arda paylaşımlar yapan Özay, son hamlesiyle herkesi şaşkına çevirdi. Yangın sonrası sinir krizi geçirerek gündeme gelen ve 'Kollarım ve ayaklarım tutmuyor, felç geçirdim' diyen eski manken, Şirinevler'de bulunan bir kuyumcunun açılışına katıldı. Tuğba Özay'ın açılıştan görüntülerinin sosyal medyaya düşmesi üzerine ise ünlü isme tepkiler çığ gibi büyüdü.


Magazin Videoları