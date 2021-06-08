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Eser Yenenler’in eşi Berfu Yenenler’den cüretkar paylaşım! Bikinisiyle objektif karşısına geçti herkes onu konuştu

Eser Yenenler’in eşi Berfu Yenenler’den cüretkar paylaşım! Bikinisiyle objektif karşısına geçti herkes onu konuştu
08.06.2021 11:46
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Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'den cüretkar paylaşım! Bikinisiyle objektif karşısına geçti… Oyuncu Eser Yenenler ile mutlu bir evlilik sürdüren Berfu Yenenler, sosyal medya hesabında yaptığı esprili paylaşımlarla sık sık gündeme gelmişti. Şimdilerde ailesi ile birlikte Alaçatı'da 250 bin TL'ye tuttukları villada tatil yapan Yenenler, bu kez iddialı bir paylaşımda bulundu. Tescilli güzel, bikinisiyle verdiği pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Mart ayında oğlu Mete'yi kucağına alan Berfu Yenenler'in fit hali ise dikkat çekti. İşte Berfu Yenenler'in iddialı pozu…


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