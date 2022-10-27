Eser Yenenler’in biricik eşi Berfu Yenenler paylaştı: Evlilik nedir? Sizi nasıl değiştirir…

Eser Yenenler ile 2019 yılında nikah masasına oturan Berfu Yenenler, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirmişti. Sosyal medyada fenomen hale gelen ünlü isim, son olarak “’Evlilik nedir? Sizi nasıl değiştirir” notuyla esprili bir video yayınladı. Yenenler’in paylaşımı kısa sürede gündem olurken binlerce yorum aldı. Birçok sosyal medya kullanıcısı videoyu eğlenceli bulurken Yenenler’in bir takipçisi “Keşke evlenmeseydin” yorumunu yaptı. Takipçisine kayıtsız kalamayan Berfu Yenenler ise “Senin mi gözün vardı Eser'de?” şeklinde karşılık verdi.