Eser Yenenler'den kara haber! Eser Yenenler'in hastalığı ne?

Bir süredir Çeşme'de tatilde olan ünlü çift Eser Yenenler ile Berfu Yenenler'in bir süredir sesi soluğu çıkmıyordu. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve , eğlenceli paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Berfu Yenenler'in sessizliğinin nedeni ortaya çıktı. Berfu Yenenler sosyal medya hesabından Eser Yenenler'i hasta yatağında paylaşarak eşinin hasta olduğunu duyurdu. Ortalıkta görünmemelerinin sebebinin Eser Yenenler'in sağlık sorunları ile boğuşması olduğunu dile getiren Berfu Yenenler İstanbul'a döndüklerini de sözlerine ekledi. İşte Eser Yenenler'in son sağlık durumu ve Berfu Yenenler'in açıklaması.

Eser Yenenler'den kara haber eşi Berfu Yenenler hasta yatağından paylaştı! Sesi soluğu çıkmamıştı Eser'in son sağlık durumu... Bir süredir Çeşme'de tatilde olan ünlü çift Eser Yenenler ile Berfu Yenenler paylaşımlarına ara vermişti. Hayranlarının merak ettiği çiftten kötü haber geldi. Takipçileri iki çocuk annesi, tescilli güzeli merak ederken Yenenler, Instagram'dan uzak kalmasının sebebini açıkladı. Berfu Yenenler sosyal medya hesabından Eser Yenenler'i hasta yatağında paylaşarak eşinin hasta olduğunu duyurdu.

Oyuncu ve sunucu Eser Yenenler ile mutlu bir evlilik sürdüren 2015 Miss Turkey dördüncü güzeli Berfu Yenenler, son olarak ülkemizdeki orman yangınları sonrası bölgelere destek olmak için harekete geçmişti.

BİR SÜREDİR PAYLAŞIM YAPMIYORDU

Arkadaşlarıyla yardım toplayan Yenenler, yaklaşık beş gündür sosyal medya üzerinden paylaşım yapmıyordu. Günler sonra ilk kez paylaşım yapan iki çocuk annesi Berfu Yenenler, Instagram'dan uzak kalmasının sebebini açıkladı.

İSTANBUL'A DÖNDÜLER

Dün İstanbul'da olduklarını takipçileriyle paylaşan tescilli güzel, eşinin elini tuttuğu kareyi takipçilerinin beğenisine sundu.

"SIKINTILI GÜNLER GEÇİRDİK"

25 yaşındaki Berfu Yenenler, paylaşımına; Bi süredir buralarda yoktum biliyorsunuz bir açıklamayı da size borçluyum. Eser'de ortaya çıkan bir sağlık sorunu sebebiyle bir miktar sıkıntılı günler geçirdik. Çesme'den döndük, şu an İstanbul'dayız. Bazı tetkikler ve tedaviler sonrası evimize dönebildik. Şimdilik her şey yolunda gözüküyor, eski hayatımıza yavaş yavaş dönüyoruz. Merak edip soran herkese çok teşekkür ederiz, hadi bol bol mutluluk paylaşmaya devam edelim hep birlikte" notunu düştü.

Herkes oyuncu ve sunucu Eser Yenenler'in hastalığını merak ederken; Yenenler Ailesi'ne 'geçmiş olsun' mesajları yağdı.

ALAÇATI'DA YARDIM SEFERBERLİĞİ

Öte yandan geçtiğimiz hafta Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler, Alaçatı'daki sanatçı dostları ve gönüllülerle bir kamyon dolusu koli hazırlayıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırması için Köyceğiz'deki Yılmaz Erdoğan'a göndermişti.

Yenenler, gelen bağışları oyuncu Ezgi Mola'nın nişanlısı Mustafa Aksakallı'nın işlettiği Alaçatı Boop'ta bir araya getirdi.

EL ELE VERDİLER

Düzenlenen yardım buluşmasına; Berfu Yenenler'in eşi Eser Yenenler, Fettah Can, Cansu Kurtcu, Doğa Rutkay, Kerimcan Kamal, Engin Öztürk, Zeynep Bastık ve Tolga Akış katılmıştı.

"GÖZLERİM DOLU DOLU YAZIYORUM"

Sabah 07.00'den itibaren işin başından bir dakika bile ayrılmayan Berfu Yenenler, bir kamyon dolusu yardım malzemesinin Köceğiz'e gittiğini sosyal medya hesabından duyurmuştu:

"Gözlerim dolu dolu yazıyorum ama o kadar mutluyum ki! Bu koca kamyoneti sonuna kadar yardım malzemeleriyle doldurup Marmaris-Köyceğiz yangın bölgesine yardım için şimdi yola çıkardık. 'Böyle bir şey yapmama yardım eder misin' dediğim gibi hemen her şeyime koşan Mustafa Aksakallı, Ezgi Mola, İbrahim Tatar'a çok teşekkür ediyorum. Alaçatı halkı, yardım getiren o kolileri bantlayan, elleri kanayana kadar taşıyan, bayılana kadar çalışan kalbi bizimle atan herkese binlerce kez teşekkürler! Bir de kocam Eser Yenenler, hep güvenip bir kere sorgulamadan önayak olduğun için sana teşekkürler."