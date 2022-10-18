İstanbul Esenyurt'ta bir börekçiye giden şarkıcı Berna Tan iddiaya göre önce sözle taciz edildi ardından darp edildi. Yaşanan olayın ardından karakola gidip şikayetçi oldu. Açıklama yapan Berna Tan; "Ben oraya geldiğimde her yerini yaptırmış, göğüslerini, dudaklarını yaptırmış diye laf attı. Bir süre sonra içeri gelip beni itti telefonum yere düştü. Tanımadığım ve ismini bilmediğim o kişilerden şikayetçiyim. Bütün kadınlar adına bunun peşini bırakmayacağım. Bana laf attı sonra da a bu Türkmüş diyorlar. Sonra gelip saldırısı yüzüme kavak kemiğime vurdu" dedi.

Esenyurt Zafer Mahallesi Adilenaşit Bulvarı üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi İddiaya göre şarkıcı Berna Tan, börekçinin önünde dururken yanında olan iki kişiden birisi Tan'a laf attı. Yanındakine yüksek sesle "kalçasını yaptırmış, dudağını yaptırmış, göğüslerini yaptırmış" dedi. Bu sözler duyan ünlü şarkıcı tepki gösterip 'yaptırırken yanındamıydın' deyip uzaklaştı. Daha sonra lafları atan kişi börekçiye girip ne diyorsun sen deyip saldırdı. Şarkıcıyı itip telefonunu kırdı. Berna Tan karakola gidip şikayetçi oldu.



ÖNCE LAF ATTI SONRA DARP ETTİ

Berna Tan karakolda verdiği ifadede şunları söyledi: "Zafer Mahallesi Adilenaşit Bulvarı üzerindeki Börekciye giriş yaptım, börekçinin önünde açık kısımda iki şahıs vardı, şahıslardan mavi montlu olan oturuyordu, diğeri kırmızı montlu olan ayaktaydı, ayakta olan şahıs yüksek sesle orada bulunanların duyabileceği şekilde, bana 'kalçasını yaptırmış, dudaklarını yaptırmış' dedi, ben bununu üzerine bu şahsa dönüp 'kardeş beraber mi

yaptırdık, sana bir şey söylerdim ya' diyerek, içeri girdim, bu şahıs da yan taraftaki tütün satan yere girdi, sonra bu lafları kendime yediremedim ve dışarı çıkıp, bu şahıstan şikâyetçi olmak ve şahsı tespit edebilmek için, dışarıdakilere; 'Bu şahıs burada esnaf mı' dedim, sonra ben içeri girdikten sonra aynı siteden tanıdığım o esnada börekçide içerde oturan tanıdığı gördüm. Abi bana 'ne oldu dedi, ben de ona yaşananları anlatırken, birkaç dakika sonra bana laf atan şahıs, tekrar oraya geldi, bana yüksek sesle 'gel lan ne diyorsun sen' diye bağırdı, ben de şahsın yanına gittim, şahıs bana saldırdı, benim yakamdan tuttu, bunun üzerine ben de kendimi korumak ve şahıstan kurtulabilmek için, bu şahsa bir tane tokat attım, üstümdeki montumun önü açıldı, telefonum yere düştü ve telefonumun ekranı kırıldı. Benim sol bacağıma tekme attı, mavi montlu şahıs da olaya karıştı, bu şahıs beni itti. Kırmızı montlu şahıs, bana yardım eden kişiye 'sen ne karışıyorsun, sana ne, dedi. O da sen bir kadına saldırıyorsun dedi, sonra iki şahıs oradan ayrılıp, ileride beyaz renkli bir otomobile binip oradan ayrıldılar" dedi.

İKİSİNDEN DE ŞİKAYETÇİYİM

Yaşananları anlatan ünlü şarkıcı isimlerini bilmediğim bu iki şahıstan şikayetçiyim dedi.