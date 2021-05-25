Ertuğrul Postoğlu çene kemiğini çıkaran Hülya Avşar olayın perde arkasını ilk kez anlattı…

Final bölümüyle ekranlara veda eden Masumiyet'te Hale karakterine can veren Hülya Avşar, dizide yüzüne uygulanan filtre ve senaryo gereği rol arkadaşı Ertuğrul Postoğlu'na attığı tokatla uzun süre gündem olmuştu. Bir televizyon programına konuk olan Hülya Avşar, Ertuğrul Postoğlu'na attığı tokat hakkında ilk kez konuştu. Avşar, olayın perde arkasını anlattı.

Bir televizyon programına konuk olan ünlü şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Avşar, Masumiyet dizisindeki rol arkadaşı Ertuğrul Postoğlu'na attığı tokat hakkında ilk kez konuştu.

Senaryo gereği Ertuğrul Postoğlu'na tokat atan ve bunun sonucun da rol arkadaşının çenesini çıkaran Hülya Avşar, konunun hatırlatılması üzerine şunları söyledi: "Şöyle oldu, birkaç kere vurman gerekiyor yakın çekim, genel çekim diye. Bu işin tekniği var. Ancak yönetmenimiz biraz daha etkili vurmamı istedi. Ben de bir anda vurdum, nasıl oldu anlamadım. Normalde hep yanağına vurmuşum ama en son vurduğumda çenesine geldi"

Birkaç dakika geçine Postoğlu'nun ağzını kapatamadığını fark ettiklerini belirten Avşar, apar topar hastaneye gidildiğini söyledi.

Yaşanan trajikomik olayı anlatırken gülmesine engel olamayan ünlü oyuncu, yayın sırasında Ertuğrul Postoğlu'dan esprili bir şekilde özür dilemeyi de ihmal etmedi.