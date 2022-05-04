Erotik sahnelerin vazgeçilmez Yeşilçam yıldızı Sevtap Parman'ın son haline bakın! Kadir İnanır için söylediği, "Şöyle boynundan bir öpüvereyim" sözleri ile hafızalara kazınmıştı Yeşilçam oyuncusu... Şimdilerde 60 yaşında olan yıldızın yıllar içindeki değişimi sevenlerini şaşırttı. Yeşilçam yolcuğunda en çok etkilendiği ismin Kadir İnanır olduğunu söyleyen Sevtap Parman, "Karşılıklı sahnelerim varsa, Hülya Avşar'ın dediği gibi ben de koşa koşa giderdim sete. E, Kadir İnanır'ı izleyerek büyümüşsün. Sonra onunla film yapıyorsun." ifadelerini kullanmıştı bir açıklamasında. İşte Sevtap Parman'ın son hali...