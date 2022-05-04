Haberler Magazin Videoları Erotik sahnelerin vazgeçilmez Yeşilçam yıldızı Sevtap Parman'ın son haline bakın!

Erotik sahnelerin vazgeçilmez Yeşilçam yıldızı Sevtap Parman'ın son haline bakın!

Erotik sahnelerin vazgeçilmez Yeşilçam yıldızı Sevtap Parman'ın son haline bakın!
04.05.2022 11:59

OTOMATİK OYNAT

Magazin 00:11
Bergüzar Korel kuaförden...
Magazin 00:30
Mehmet ile evlenen Hadise...
Magazin 00:36
Sır gibi sakladığı öğretmen...
Magazin 00:15
Gülşen'in sahne kostümü...
Magazin 00:06
Hadise düğün sonrası ilk...
Magazin 00:58
Masumlar Apartmanı 69. bölüm...
Magazin 01:05
Teşkilat 35. bölüm fragmanı...
Magazin 00:59
Gönül Dağı 63. bölüm fragmanı...
Magazin 03:11
Yeşilçam oyuncusu Kadir Kök...
Magazin 00:15
Seray Sever kızı Sofia’nın...
Magazin 00:30
Halit Ergenç’in eski eşi bakın...
Magazin 00:42
Gamze Özçelik'in oğlu...

Erotik sahnelerin vazgeçilmez Yeşilçam yıldızı Sevtap Parman'ın son haline bakın! Kadir İnanır için söylediği, "Şöyle boynundan bir öpüvereyim" sözleri ile hafızalara kazınmıştı Yeşilçam oyuncusu... Şimdilerde 60 yaşında olan yıldızın yıllar içindeki değişimi sevenlerini şaşırttı. Yeşilçam yolcuğunda en çok etkilendiği ismin Kadir İnanır olduğunu söyleyen Sevtap Parman, "Karşılıklı sahnelerim varsa, Hülya Avşar'ın dediği gibi ben de koşa koşa giderdim sete. E, Kadir İnanır'ı izleyerek büyümüşsün. Sonra onunla film yapıyorsun." ifadelerini kullanmıştı bir açıklamasında. İşte Sevtap Parman'ın son hali...

Magazin Videoları
SON DAKİKA