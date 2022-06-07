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Erdal Beşikçioğlu'nun kızı güzelliğiyle kendine hayran bıraktı! Meğer oda ünlü oyuncuymuş…

Erdal Beşikçioğlu'nun kızı güzelliğiyle kendine hayran bıraktı! Meğer oda ünlü oyuncuymuş…
07.06.2022 00:54 - Son Güncelleme: 07.06.2022 00:56

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Yurdaer Okur, Ebru Özkan, Uğur Yücel gibi usta isimlerin yer aldığı Hakim dizisinde Ömer Arif'i canlandıran Erdal Beşikçioğlu'nun yayınlanan son bölümün ardından hayatı merak konusu oldu. ATV ekranlarında yayınlanan dizide idealist, zeki ve iyi kalpli bir hakimi canlandıran Beşikçioğlu'nun özellikle ailesi merak edildi. Elvin Beşikçioğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncunun, kızının kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Erdal Beşikçioğlu'nun kendisi gibi oyuncu olan kızı...

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