Ercan Turgut'tan acı haber! Semiha Yankı kahroldu

Arabesk ve taverna müzikleriyle bir döneme damga vuran Ercan Turgut'tan acı haber geldi. 69 yaşındaki Turgut, kanserle mücadelesini kaybetti. Sanatçının ölüm haberini şarkıcı Semiha Yankı duyurdu.

Yankı, "Olmadı be Ercan... Çok erken çok... Ateş düştü içime... Huzurla uyu yoldaşım... Ahhh ahhh..." ifadeleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

ERCAN TURGUT KİMDİR?

7 Ekim 1952 tarihinde Malatya'da dünyaya gelen Ercan Turgut, müzik dünyasına 13 yaşında adım attı. 1974 yılında 'Olur Böyle Şey - Gülme Sakın Komşuna' adını taşıyan ilk albümünü çıkardı.

Genç yaşına rağmen güçlü sesiyle dikkat çeken Ercan Turgut, 1979'da çıkardığı 'Dönemezsin' isimli albümüyle büyük bir çıkış yakaladı. 90'lı senelerde Ankara Büyük Şehir Belediyesi Kent Orkestrası Solisti olarak çalışmalarına devam etti.

Ercan Turgut Albümleri

2013 Hatırladıkça

2007 Başımın Tatlı Belası

1986 Tanrı Misafiri

1981 Azap Çiçeği

1979 Dönemezsin

1976 Tövbe

1974 Olur Böyle Şey - Gülme Sakın Komşuna