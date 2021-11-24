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Ercan Turgut'tan acı haber! Semiha Yankı kahroldu

Ercan Turgut'tan acı haber! Semiha Yankı kahroldu
24.11.2021 16:37
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Henüz 13 yaşında müziğe başlayan, 1974 yılında 'Olur Böyle Şey - Gülme Sakın Komşuna' adını taşıyan ilk albümünü dinleyicisiyle buluşturan Ercan Turgut'tan acı haber! Bir süredir kanser ile mücadele eden ünlü sanatçı Ercan Turgut, yaşamını yitirdi. 70 ve 80'li yıllarda kariyerinin zirvesine çıkan Turgut, müzik dünyasına çok sayıda eser kazandırmıştı. Acı habri Semiha Yankı duyurdu.

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Arabesk ve taverna müzikleriyle bir döneme damga vuran Ercan Turgut'tan acı haber geldi. 69 yaşındaki Turgut, kanserle mücadelesini kaybetti. Sanatçının ölüm haberini şarkıcı Semiha Yankı duyurdu.

Yankı, "Olmadı be Ercan... Çok erken çok... Ateş düştü içime... Huzurla uyu yoldaşım... Ahhh ahhh..." ifadeleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

ERCAN TURGUT KİMDİR?
7 Ekim 1952 tarihinde Malatya'da dünyaya gelen Ercan Turgut, müzik dünyasına 13 yaşında adım attı. 1974 yılında 'Olur Böyle Şey - Gülme Sakın Komşuna' adını taşıyan ilk albümünü çıkardı.

Genç yaşına rağmen güçlü sesiyle dikkat çeken Ercan Turgut, 1979'da çıkardığı 'Dönemezsin' isimli albümüyle büyük bir çıkış yakaladı. 90'lı senelerde Ankara Büyük Şehir Belediyesi Kent Orkestrası Solisti olarak çalışmalarına devam etti.

Ercan Turgut Albümleri
2013 Hatırladıkça
2007 Başımın Tatlı Belası
1986 Tanrı Misafiri
1981 Azap Çiçeği
1979 Dönemezsin
1976 Tövbe
1974 Olur Böyle Şey - Gülme Sakın Komşuna

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