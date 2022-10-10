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Engincan Ural'ın düğününde Emir Sarıgül detayı! Sibel Can'la aşk yaşadığı konuşuluyordu

Engincan Ural'ın düğününde Emir Sarıgül detayı! Sibel Can'la aşk yaşadığı konuşuluyordu
10.10.2022 00:04 - Son Güncelleme: 10.10.2022 00:42

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Ünlü şarkıcı Sibel Can'ın Hakan Ural ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu Engincan Ural, uzun süredir aşk yaşadığı Merve Kaya ile Bodrum'da nikah masasına oturdu. Düğüne dair tüm detayları takipçileriyle paylaşan Melisa Ural, bir paylaşımında babası Hakan Ural ile sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'na yer verdi. Ural'ın müstakbel damadıyla verdiği poz çok konuşulurken sosyal medyada paylaşılan bir görüntü geceye damga vurdu. Söz konusu görüntülerde; Sibel Can ile aşk yaşadığı konuşulan Emir Sarıgül'ün düğüne katıldığı öne sürüldü. İşte o görüntü…

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