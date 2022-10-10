Engincan Ural'ın düğününde Emir Sarıgül detayı! Sibel Can'la aşk yaşadığı konuşuluyordu

Ünlü şarkıcı Sibel Can'ın Hakan Ural ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu Engincan Ural, uzun süredir aşk yaşadığı Merve Kaya ile Bodrum'da nikah masasına oturdu. Düğüne dair tüm detayları takipçileriyle paylaşan Melisa Ural, bir paylaşımında babası Hakan Ural ile sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'na yer verdi. Ural'ın müstakbel damadıyla verdiği poz çok konuşulurken sosyal medyada paylaşılan bir görüntü geceye damga vurdu. Söz konusu görüntülerde; Sibel Can ile aşk yaşadığı konuşulan Emir Sarıgül'ün düğüne katıldığı öne sürüldü. İşte o görüntü…