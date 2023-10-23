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Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 23 Ekim 2023, 15:30 Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2023, 15:54

Engin ve Dilan Polat çiftinin avukatından ‘kara para’ açıklaması

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, Dilan Polat - Engin Polat çifti ve diğer şüphelilerin mal varlıklarına el konulduğu ve yurt dışına çıkışlarının yasaklandığı bildirildi. Dosyaya kısıtlılık kararı getirildiği de ifade edilirken Engin Polat ile Dilan Polat'ın avukatından dikkat çeken bir açıklama geldi. YouTube üzerinden yayınlanan bir programa konuk olan avukat Çağdaş Çelik, kara para aklama iddiaları dosyada delilleriyle ortaya konulursa dosyadan çekileceğini söyledi. İşte detaylar...

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