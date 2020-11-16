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Engin Akyürek'in kardeşi Eren Akyürek'e bakın! İki kardeş bu kadar benzer... Gözlerden uzak yaşıyor ama...

Engin Akyürek'in kardeşi Eren Akyürek'e bakın! İki kardeş bu kadar benzer... Gözlerden uzak yaşıyor ama...
16.11.2020 21:08
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Şimdilerde Sefirin Kızı dizisinde canlandırdığı Sancar Efe karakteriyle adından söz ettiren ve rol arkadaşı Tülin Yazkan'la özel hayatında aşk yaşadığı iddia edilen Engin Akyürek, Güney Amerika ülkelerinde de şöhrete kavuştu. Bu popülaritesinin aksine özel hayatını ve ailesini gözlerden uzak tutan Engin Akyürek'in kardeşini görenler şaştı kaldı. Rol aldığı dizilerle ünü sınırları aşan Engin Akyürek'in pek çok ünlünün aksine düğündeki egosuz tavırları hayranlarının takdirini kazandı. İşte Engin Akyürek'in kardeşi Eren Akyürek…


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