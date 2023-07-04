En iyilerle yarışıyor! Oktay Kaynarca En İyi Erkek Oyuncu kategorisine aday...

Seul Uluslararası Drama Ödülleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da dünyanın en iyi drama dizilerini ve en iyi drama ödüllerini seçiyor. 20-22 Eylül 2023 tarihleri arasında Güney Kore'nin başkenti Seul'de gerçekleşecek olan ödül töreni kapsamında, ödül sahipleri 21 Eylül 2023 tarihinde yapılacak olan törende açıklanacak. Adayların belirlenmesi için 44 farklı ülkeden 344 farklı proje katıldı. Düzenlenen ön elemenin sonucunda "The Father" adıyla dünyanın dört bir yanında ilgiyle takip edilen "Ben Bu Cihana Sığmazam" dizisindeki rolüyle Oktay Kaynarca, En İyi Erkek Oyuncu kategorisinden aday olarak seçildi.