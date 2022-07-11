Podyumların aranan isimlerinden Çağla Şıkel, yoğun geçen sezonun ardından tatil rotasını Yunanistan'ın renkli ve eğlenceli adası Mikonos'a çevirdi. Neşesinin bir hayli yerinde olduğu gözlenen 1997 Türkiye Güzeli, sosyal medyada yayınladığı bikinili pozlarıyla adından söz ettirdi. 43 yaşındaki Çağla Şıkel'in fit haline övgü yağdı.

Çağla Şıkel, yaklaşık 4 sene aşk yaşadığı Emre Altuğ ile 10 Ağustos 2008 tarihinde bir eğlence mekanında dünyaevine girmişti. 30 yaşında ilk bebeği dünyaya getiren Çağla Şıkel, Uzay'ın dünyaya gelmesiyle ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Şıkel, 2015 yılında ise 7 yıl aynı yastığa baş koyduğu Emre Altuğ ile ayrılık kararı alarak evliliğini sonlandırmıştı. Hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren ünlü manken, geçtiğimiz günlerde eski eşi Emre Altuğ'un açıklamalarıyla gündem olmuştu.

"ARKADAŞ DEĞİLİZ"

Eski eşi Çağla Şıkel'le ayrılık süreçleri hakkında konuşan Emre Altuğ, Armağan Çağlayan'ın YouTube programında şunları söylemişti: "Biz arkadaş değiliz. Biz, aynı çocukların annesi, babasıyız. Yoksa bizim devamlı görüştüğümüz bir arkadaşlığımız yok. Ama egomuzu bir kenara bıraktık tabii. Kolay bir şey de değil, onu söyleyeyim. Düşünsenize daha yeni ayrılmışsınız, illa ki ego savaşları, sürtüşmeler olacak. Biz 3 sene beraberdik, 7 sene evliydik. 10 sene bütün programınızı birisini düşünerek yapmışsınız. Sadece bu alışkanlıktan kurtulmak bile bir 6 ay alıyor. Fakat biz orada çok sert bir manevra yapıp çocukları çok ön planda tuttuk. Çocukların bundan etkilenmemesini sağladık."

"SEN NE ZAMAN BİZDE KALDIN BABA?"

Altuğ, çocukların ayrılık sürecinden olumsuz etkilenmemesi için eski eşiyle aynı sokakta oturduklarını da belirterek şöyle konuşmuştu: "Çocuklar yan eve geçiyormuş gibi hissetsinler istedik. Zaten boşanmayı da öyle açıkladım çocuklara. Dedim ki; 'İki tane odanız var. İki odada da oyuncaklarınız var. Daha ne istiyorsunuz?' Dolayısıyla çocuklar hiçbir sıkıntı yaşamadılar. Sadece benim orada kaldığım zamanı Uzay hiç hatırlamıyor. Hatta ben o evdeyken, bir doğum günümde sabah beni yatakta pastayla uyandırmışlardı. Uzay daha sonra o görüntüyü izledi, annesinin odası olduğunu fark etti. Ve bana 'Sen ne zaman bizde kaldın?' diye sordu"

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Çağla Şıkel şimdi ise bambaşka bir konuyla gündeme geldi. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü isim, son yaptığı paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı.

İŞTE O POZLAR

Son olarak eski eşinin açıklamalarıyla gündeme gelen Çağla Şıkel, şimdilerde Yunanistan'ın Mikonos adasında deniz ve güneşin tadını doyasıyla çıkarıyor. 1997 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında birinci olan tescilli güzel, tatilinden renkli kareleri, 4.3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmiyor.Spora olan tutkusuyla da bilinen 43 yaşındaki manken, formda haliyle genç kızlara taş çıkarttı. Güzelliği ile yıllara meydan okuyan Şıkel'in tatil pozları takipçilerinden yoğun ilgi gördü. Düzenli olarak spor yapan ve beslenmesine dikkat eden Şıkel'in uzun bacakları ve fit hali dikkat çekti.