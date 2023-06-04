Emre Altuğ 2 oğluyla ev halini sosyal medya hesabında yayınladı! "Koca delikanlı olmuşlar"

Çağla Şıkel ile 7 yıl aynı yastığa baş koyan ve bu evlilikten iki evladı olan Emre Altuğ, oğullarıyla ev halini sosyal medya hesabında yayınladı. Altuğ'un yayınladığı görüntü kısa sürede gündem olurken Çağla Şıkel'den de benzer bir paylaşım geldi. Ünlü model, Kuzey ve Uzay'ın yağmurda gönüllerince eğlendikleri anları kayıt altına alarak yayınladı. Peş peşe paylaşımlarda bulunan Emre Altuğ ile Çağla Şıkel'in ilk göz ağrılarını gören "Koca delikanlı olmuş" derken babasına benzetilen Uzay bir kez daha sevimli halleriyle ilgi odağı oldu. İşte Çağla Şıkel ile Emre Altuğ'un oğulları...