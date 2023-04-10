RAMAZAN İMSAKİYE
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Emrah'ın sır gibi sakladığı çocukları Elyesa ve Eleysa'ya bakın biri 6 diğeri ise 9 yaşında!

Emrah'ın sır gibi sakladığı çocukları Elyesa ve Eleysa'ya bakın biri 6 diğeri ise 9 yaşında!
10.04.2023 15:56

OTOMATİK OYNAT

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Emrah'ın sır gibi sakladığı çocukları Elyesa ve Eleysa'ya bakın biri 6 diğeri ise 9 yaşında! 32 yaşındaki Tayfun'u DNA testi sonucuyla kabullenmişti... Ünlü şarkıcı Emrah, nam-ı diğer Küçük Emrah çocuklarıyla sosyal medya gündeminde. Emrah'ın çocukluğundan beri kabul etmediği oğlu Tayfun Erdoğan geçtiğimiz ocak ayında evliiğe ilk adımı atmış, o gün yaşadığı burukluğu "Yanımda baba yok ama baba gibi adamlar var" diyerek aktarmıştı. 2014 yılında Sibel Kirer ile evlenen ve bu evlilikten Elyesa ile Eleysa adında iki evlada sahip olan Emrah 2022'de boşandı. Biri kız biri erkek olan evlatlarını gözlerden uzak büyüten ve büyük oğlu Tayfun'u reddetmesiyle tepki alan Emrah'ın çocuklarını görenlerler, "Kocaman olmuşlar" yorumları yapıyor.

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