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Emrah'ın oğlu Tayfun'dan evlilik teklifi! Ünlülerden yorum yağdı

Emrah'ın oğlu Tayfun'dan evlilik teklifi! Ünlülerden yorum yağdı
26.12.2022 23:07

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Küçük Emrah olarak hafızalara kazınan şarkıcı Emrah'ın çocukluğu boyunca kabul etmediği oğlu Tayfun Erdoğan, bir dönem magazin gündeminde sık sık yer almıştı. Özellikle 2020'de katıldığı Survivor yarışmasıyla çok konuşulan Tayfun, babasıyla ilgili anlattıklarıyla uzun süre adından söz ettirmişti. Tayfun Erdoğan cephesinde flaş bir gelişme yaşandı. Evlilik kararı alan ünlü isim, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Tayfun'a Nagihan Karadere, Nisa Bölükbaşı, Hakan Hatipoğlu gibi ünlü isimlerden yorum geldi. İşte detaylar...

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