Haberler Magazin Videoları Emir Elidemir ile adı aşk dedikodularına karışan Safanur Bol aradığı aşkı Masterchef'te buldu! İlan-ı aşk gibi kare!

Emir Elidemir ile adı aşk dedikodularına karışan Safanur Bol aradığı aşkı Masterchef'te buldu! İlan-ı aşk gibi kare!

Emir Elidemir ile adı aşk dedikodularına karışan Safanur Bol aradığı aşkı Masterchef'te buldu! İlan-ı aşk gibi kare!
22.12.2021 14:01

OTOMATİK OYNAT

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Masterchef'e bu hafta veda eden isim, mor saçlarıyla hafızalara kazınan Safanur Bol oldu. Renkli saçları, samimi sözleriyle akıllarda yer edinen Safanur Bol, Görkem Demiral ile kaldığı son 2'den çıkamamış ve Masterchef hayallerine veda etmişti. Yarışmadan sonra sosyal medya paylaşımlarıyla adından bolca söz ettiren Safanur Bol aşkı Masterchef'te mi buldu? Adı bir dönem Masterchef 2020 yarışmacılarından Emir Elidemir ile anılan Safanur Bol öyle biriyle öyle bir fotoğraf paylaştı ki ortalık karıştı.

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