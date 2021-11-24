Emine Ün’ün kızı güzelliğiyle büyüledi! Emine Ün, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu. Ün, Instagram hesabında Emre Kınay ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Duru Kınay'ın doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Kızı ile verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sunan Ün, "Zaman bu kadar çabuk geçerken, yıllar su gibi akıp giderken, sen hep ama hep mutlu ol benim kalbim" ifadelerini kullandı. Söz konusu paylaşımda anne-kızın benzerliği dikkat çekerken Duru, güzelliğiyle ilgi odağı oldu. Genç kız için "Maşallah", "Güzelliğini annesinden almış", "Annesini gölgede bırakmış" yorumları yapıldı. İşte Emine Ün'ün güzeller güzeli kızı Duru...