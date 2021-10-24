Emine Ün’ün kardeşi Duygu’yu gören şaştı kaldı! Güzelliği ile dikkat çekti…

Ünlü oyuncu Emine Ün sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Ünlü oyuncu, kardeşi Duygu ve kızı Duru ile verdiği bir pozu Instagram sayfasında yayınladı. Paylaşım kısa süre içinde binlerce beğeni alırken Emine Ün'ün kardeşi güzelliğiyle kendine hayran bıraktı. Ünlü oyuncunun paylaşımına, "Ailede çirkin yok sanırım", "Hepsi birbirinden güzel" yorumları yapılırken Emine Ün'ün kardeşi iltifat yağmuruna tutuldu. Öte yandan abla-kardeşin benzerliği de dikkat çekti. İşte Emine Ün'ün sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...