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Emine Ün doğum gününden paylaştı: En güzel dileklerim sevdiklerimle beraber oldu

Emine Ün doğum gününden paylaştı: En güzel dileklerim sevdiklerimle beraber oldu
28.09.2022 00:34 - Son Güncelleme: 28.09.2022 00:41

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2003-2009 yılları arasında evli kaldığı Emre Kınay'dan Duru Kınay adından bir kızı olan Emine Ün, 2012 senesinde nikah masasına oturduğu iş insanı Tolga Karakaş ile 2021'de boşanmıştı. Boşanmanın ardından Karakaş'ın Emine Ün'ün kardeşi Mine Ün ile aşk yaşadığı ve 9 yıllık evliliğin bu nedenle bittiği iddia edilmişti. İhanet haberleriyle uzun süre gündem olan Emine Ün, geçen günlerde ise sosyal medya hesabında ilan-ı aşk ederek adından söz ettirmişti. Sosyal medyayı aktif kullanan Ün, doğum gününden görüntüler paylaştı. ''En güzel dileklerim sevdiklerimle beraber oldu'' notuyla yayınladığı görüntülerine yorum ve beğeni yağdı...

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