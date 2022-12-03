Emina Jahovic'ten zehir zemberek sözler 'Erkek adam gibi davranmalı' Nafaka sorsunu duydu kendini tutamadı Mustafa Sandal'a...

Jahovic, "Yeni bir albüm çıkartıyorum. Düetler de var içerisinde, kendi söylediklerim de. Belgrad'a gidiyorum. Çok güzel olacak" dedi.

Mustafa Sandal ile 2008 yılında dünyaevine girten, iki çocukları olmasına rağmen 2018'de evliliğini sonlandıran Emina Jahovic, eki eşinin 'nafaka iptali' için dava açması züerine ünlü şarkıcıyı kendisinden mal kaçırmakla suçlamıştı.

Ünlü çift, nafaka konusunda mahkeme kararı sonucu anlaşıp, ortak bir karara varmak zorunda kalmıştı.

"ÇOCUKLARININ NAFASINI ÖDEMELİ"

Jahovic'e, komedyen Cem Yılmaz ile eki eşi Ahu Yağtu arasında da nafaka konusunda anlaşmazlık yaşandığı hatırlatıldı.40 yaşındaki güzel, "Ünlü anneler bir yandan çalışıyor ise sizce nafaka almalı mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

Ben karışmak istemiyorum ama ben de aynı sorunu yaşadım. Erkeğin sorumluluk alması lazım, ailesine tabii ki bakması lazım. Erkek, erkek adam gibi davranmalı. Çocuklarının nafakasını ödemeli.Emina Jahovic, basın mensuplarının sorularını yanıtladıktan sonra yeni aldığı yaklaşık 3 milyon TL değerindeki arabasına binerek, arkadaşı ile birlikte Bebek'ten ayrıldı.

Ünlü şarkıcı Emina Jahovic, 2008 yılında nikah masasına oturduğu meslektaşı Mustafa Sandal'dan 2018'de boşanmıştı.

Bu evlilikten iki oğlu olan ikiliden Sandal, geçtiğimiz haziran ayında Melis Sütşurup ile nikâh masasına oturmuştu.

Emina Jahovic, verdiği bir röportajda eski eşinin yeni evliliği hakkında konuşmuştu geçtiğimiz günlerde.

Emina Jahovic, Mustafa Sandal'ın Melisa Sütşurup ile yaptığı evlilikle ilgili şunları söylemişti: "Mustafa mutlu olsun bizim için yeterli, çocuklar da olumsuz bir tepki vermediler bu evliliğe. O çok iyi bir baba. Çocuklarıyla harika ilgileniyor" dedi.